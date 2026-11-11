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Juicio contra Pity Álvarez: la Fiscalía pidió una pena de 18 años y 6 meses de prisión

El fiscal federal Sandro Abraldes sostuvo que el músico comprendía la criminalidad de sus actos y descartó la legítima defensa. Además, solicitó que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados sea detenido una vez que finalice la internación forzosa.

Matias Greisert
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Pity Álvarez en el juicio.
Pity Álvarez en el juicio. Foto: NA
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El fiscal federal Sandro Abraldes pidió una pena de 18 años y seis meses de prisión para Cristian “Pity” Álvarez, acusado de asesinar de cuatro disparos a Cristian Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano.

También solicitó que se ordene su detención una vez que finalice la internación forzosa en una clínica psiquiátrica de Castelar

Pity Álvarez. Foto: NA.

Abraldes consideró que Álvarez debe ser declarado culpable por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y expresó que el imputado “tuvo una escasa significación por la vida” de la víctima.

“Álvarez jugó a ser Dios”, afirmó Abraldes al reconstruir los momentos previos al homicidio. La querella pidió 11 años y dos meses de prisión, mientras que los abogados defensores, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, presentarán sus alegatos el viernes 13 de noviembre ante el Tribunal Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

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Pity Álvarez Foto: Info Región

Crimen de Cristian Díaz: cómo ocurrió el hecho

El 12 de julio de 2018, Pity Álvarez se encontraba con quien era su pareja Agustina Inbernoz en una casa del barrio Samoré en Villa Lugano. De un momento a otro, el músico salió del lugar y comenzó a mantener una discusión con Cristian Díaz y Carlos Stiempcich.

Rápidamente el enfrentamiento pasó de verbal a físico hasta que Álvarez sacó una pistola calibre .25 y empezó a disparar contra Díaz. Según los testigos, se oyeron un total de cuatro disparos.

Juicio contra Cristian Pity Álvarez.
Juicio contra Cristian Pity Álvarez, acusado de asesinar a Cristian Maximiliano Díaz en julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano. Foto: NA

Tras asesinar al hombre, Pity Álvarez se fugó de la escena del crimen y estuvo prófugo por más de 24 horas hasta que se entregó en Comisaría 52ª de Villa Lugano. De esta manera, se procedió a su imputación por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, un delito que tiene una pena de prisión de 10 años y 8 meses a 33 años y 4 meses.

Pity ÁlvarezJuicioFiscalNP2026
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