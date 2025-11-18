Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 18 de noviembre de 2025

Clima y Ambiente

Hoy en Buenos Aires, el clima estará caracterizado por un amanecer con escasa nubosidad. La temperatura mínima será de 5.6°C, lo que sugiere un inicio de día fresco. A lo largo de la mañana, se espera que el cielo se mantenga parcialmente nuboso, sin ninguna previsión de precipitación. La humedad estará en su punto máximo durante este periodo llegando al 92%, lo que potenciará la sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, se anticipa que la temperatura alcance su máximo de 15.7°C. El cielo continuará principalmente claro, pero las ráfagas de viento podrían aumentar y llegar a los 10 km/h. Por la noche, se mantendrán condiciones similares con un cielo despejado, y vientos cayendo a velocidades más suaves hacia la medianoche.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

Considerando las condiciones climáticas, es recomendable llevar una campera durante la mañana debido a las bajas temperaturas. Además, los vientos ligeros pueden ofrecer sensaciones térmicas más bajas, por lo que, especialmente durante la mañana, se sugiere vestirse en capas.