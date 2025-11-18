Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 18 de noviembre de 2025

Tiempo en Catamarca

La mañana en Catamarca promete un clima clima relativamente estable. Se espera que el cielo permanezca despejado durante gran parte del día, aunque con algunos periodos de nubosidad leve. Las temperaturas matutinas se mantendrán cercanas a los 6.4°C, mostrando una tendencia a elevarse gradualmente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 23.7°C. Durante este periodo del día, el clima podría acarrear algo más de nubosidad con intermitentes rachas de viento que podrían llegar hasta los 33 km/h. La humedad será moderada, rondando el 65%.

Al caer la noche, el cielo podría continuar nublado, aunque la probabilidad de precipitaciones es prácticamente nula. El viento podría intensificarse, fomentando un ambiente fresco y ventilado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 18 de noviembre de 2025

El amanecer está previsto para las 08:12, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:33. Se recomienda aprovechar las horas de luz para actividades al aire libre, siempre teniendo precaución ante los posibles cambios en el clima.