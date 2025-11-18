Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 18 de noviembre de 2025

Pronóstico Diario

Hoy en la Ciudad de Buenos Aires , esperamos un día con condiciones parcialmente nubosas. Con una temperatura máxima que llegará a los 16°C, se prevé un ambiente fresco. Desde el amanecer, que será a las 07:57, el día estará mayormente despejado pero con la posibilidad de algo de nubosidad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Esta tarde, la temperatura se mantendrá estable, oscilando los 16°C. Al caer la noche, con el atardecer previsto a las 17:50, el clima mantendrá una condición similar a la de la mañana, y no se esperan precipitaciones significativas. La humedad se ubicará cerca del 78%, lo cual podría fortalecer la sensación de fresco con la ayuda de los vientos que alcanzan hasta 12 km/h.

Se recomienda tener abrigo a mano y planear actividades al aire libre observando siempre la nubosidad.