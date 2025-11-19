Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 19 de noviembre de 2025

miércoles, 19 de noviembre de 2025

Este miércoles 19 de noviembre de 2025, en Córdoba, se espera un día mayormente nuboso con una sensación de humedad. La temperatura mínima será de 7.3°C, y el viento soplará con una velocidad máxima de 19 km/h. Será un día perfecto para llevar un abrigo ligero si planeas salir de casa por la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso con oportunidades para observaciones astronómicas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 21.9°C, ideal para una salida al aire libre. Se espera que el viento se mantenga ligero, convirtiendo la noche en un momento perfecto para relajarse al aire libre.