Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este miércoles 19 de noviembre de 2025

Clima en San Luis

Pronóstico del tiempo para la mañana en San Luis

Este miércoles 19 de noviembre de 2025, San Luis se despierta bajo un cielo parcialmente nuboso, ofreciendo un día ideal para quienes disfrutan de un ambiente fresco. Las temperaturas por la mañana oscilarán entre los 7.5°C y los 17.7°C, y el clima promete ser agradable con una humedad que alcanza el 42%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, el clima continuará con su tendencia de cielos parcialmente nubosos y una temperatura máxima que alcanzará los 17.7°C. Los vientos podrían llegar a 22 km/h, generando un ambiente ligeramente fresco. Hacia la noche, la disminución de la nubosidad permitirá una vista despejada del cielo, perfecto para las observaciones astronómicas. El viento se mantendrá, aunque a una menor velocidad.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

Dado el clima moderado, recomendamos usar ropa ligera pero abrigadora para la mañana y llevar un abrigo adicional para la noche. Evite exponerse demasiado al frío de la madrugada y procure hidratarse adecuadamente durante el día.