Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este miércoles 19 de noviembre de 2025

Clima y temperatura

Hoy en Tierra Del Fuego, el clima presentará condiciones de nubosidad variable durante la mañana. Se espera una temperatura mínima de -0.6°C. La humedad durante todo el día rondará el 96%, brindando una sensación de fresco. Los vientos tendrán una velocidad promedio de 11 km/h, lo que podría intensificar esa sensación de frío matutino. Además, la probabilidad de precipitaciones es del 93%, aunque no se espera que el volumen acumulado sea significativo, lo cual será un alivio para quienes necesiten realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde y noche, se mantendrá la tendencia de cielos parcialmente cubiertos con una temperatura máxima que alcanzará los 2.9°C. La sensación térmica podría variar debido a los vientos, que alcanzarán los 22 km/h, con ráfagas más fuertes en algunos momentos del día. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá elevada, aunque sin cambios significativos en la cantidad de lluvia. Es recomendable llevar abrigo adecuado para enfrentar el frío.