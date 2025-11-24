Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 24 de noviembre de 2025

Clima hoy

En Buenos Aires, el clima de esta mañana se caracteriza por estar parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 5.6°C, ideales para abrigarse un poco al salir. No se espera lluvia, lo que permite actividades al aire libre, aunque siempre es recomendable llevar un abrigo ligero. La velocidad del viento oscilará alrededor de 21 km/h, lo que podría hacernos sentir un poco más fresco de lo que marcan los termómetros.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, las condiciones del clima continuarán siendo nubladas. La temperatura alcanzará un máximo de 15.7°C. El viento seguirá soplando con una media de 21 km/h y la humedad relativa será del 92%. Por la noche, se mantendrán estos niveles de nublosidad sin precipitaciones pronosticadas. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta que el clima puede cambiar repentinamente.

Observaciones astronómicas

Hoy, el sol salió a las 08:05 y se pondrá a las 17:52, permitiendo disfrutar de 9 horas y 47 minutos de luz diurna en Buenos Aires. Para los aficionados a la astronomía, la fase de la luna está en creciente, lo que ofrece una buena oportunidad para observarla al anochecer. No se esperen lluvias, por lo que las condiciones son ideales para las observaciones astronómicas.