Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este lunes 24 de noviembre de 2025

Clima Diario

Condiciones meteorológicas para el día de hoy en Catamarca

Hoy en Catamarca, se anticipa que el clima estará mayormente soleado durante las primeras horas del día. La temperatura mínima comenzará en 6.4°C, mientras que la humedad rondará el 37%. Será un buen momento para realizar actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, y la temperatura alcanzará los 23.7°C como máximo. El viento soplará del noreste a una velocidad de hasta 33 km/h, manteniendo el ambiente fresco pero agradable. A lo largo de la noche, las condiciones meteorológicas permanecen estables, con temperaturas que irán disminuyendo gradualmente.

Alerta por vientos

Se espera que la intensidad del viento aumente durante la tarde, por lo que se recomienda asegurar objetos livianos y tomar precauciones en caso de realizar actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 24 de noviembre de 2025

La salida del sol está programada para las 08:12, mientras que la puesta será a las 18:33. Los entusiastas de las actividades astronómicas disfrutarán de claridad abundante durante la mayor parte del día.