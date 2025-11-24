Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este lunes 24 de noviembre de 2025

Tiempo actual

Este lunes 24 de noviembre de 2025, Córdoba amanecerá con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 7.3°C de mínima y los 21.9°C de máxima. Sin precipitaciones en el horizonte, la mañana promete ser tranquila, aunque los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 19 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente cubierto, sin ninguna posibilidad de lluvias. La humedad se situará alrededor del 41%, haciendo que las condiciones del aire sean moderadamente agradables. Los vientos, provenientes principalmente del sudeste, mantendrán una media de 19 km/h, creando un ambiente fresco en la región.

Otras variables del clima como la presión atmosférica, que se medirá en alrededor de 1010.1 mb, proporcionarán estabilidad en las condiciones climáticas. En cuanto a las condiciones de visibilidad, se espera que sean óptimas durante todo el día, con cielos parcialmente despejados en algunas noches.