Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 24 de noviembre de 2025

Clima diario

Canal 26
Por Canal 26
lunes, 24 de noviembre de 2025, 06:01

Pronóstico del clima para la mañana en Jujuy

Este lunes 24 de noviembre en Jujuy, el clima permanecerá parcialmente nuboso durante la mañana. Se pronostican temperaturas mínimas de 4.2°C, alcanzando una máxima de hasta 18.4°C durante esta primera parte del día. Los vientos vendrán del sureste con una velocidad media de 10 km/h, lo que permitirá que la sensación térmica sea agradable sin cambios bruscos de temperatura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y noche, el clima continuará mayormente nuboso aunque con tímidas apariciones del sol en algunos momentos. Las temperaturas oscilarán, manteniéndose entre los 18.4°C y decreciendo gradualmente. La humedad promedio se mantendrá en un nivel cómodo, alrededor del 85%. No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 24 de noviembre de 2025

Hoy, el amanecer en Jujuy ocurrirá a las 08:01 y el sol se pondrá a las 18:41. Estos datos astronómicos facilitan planificar actividades al aire libre, aprovechando al máximo la luz del día.