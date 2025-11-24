Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 24 de noviembre de 2025

Clima diario

Pronóstico del clima para la mañana en Jujuy

Este lunes 24 de noviembre en Jujuy, el clima permanecerá parcialmente nuboso durante la mañana. Se pronostican temperaturas mínimas de 4.2°C, alcanzando una máxima de hasta 18.4°C durante esta primera parte del día. Los vientos vendrán del sureste con una velocidad media de 10 km/h, lo que permitirá que la sensación térmica sea agradable sin cambios bruscos de temperatura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y noche, el clima continuará mayormente nuboso aunque con tímidas apariciones del sol en algunos momentos. Las temperaturas oscilarán, manteniéndose entre los 18.4°C y decreciendo gradualmente. La humedad promedio se mantendrá en un nivel cómodo, alrededor del 85%. No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 24 de noviembre de 2025

Hoy, el amanecer en Jujuy ocurrirá a las 08:01 y el sol se pondrá a las 18:41. Estos datos astronómicos facilitan planificar actividades al aire libre, aprovechando al máximo la luz del día.