Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este lunes 24 de noviembre de 2025

lunes, 24 de noviembre de 2025, 06:01

Condiciones del clima en La Pampa

Hoy en La Pampa, el clima será parcialmente nuboso durante la mañana, con una temperatura mínima de aproximadamente 7.1°C. La humedad alcanzará un máximo del 79%, así que prepárate para un aire algo húmedo en algunas zonas. La velocidad del viento podrá llegar a los 29 km/h, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si planeas salir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

En la tarde noche de La Pampa, las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.4°C. El cielo permanecerá parcialmente nuboso durante todo el día, y no se esperan lluvias significativas. A medida que se acerca la noche, la velocidad del viento disminuirá ligeramente, proporcionando una velada más tranquila.