Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este lunes 24 de noviembre de 2025

Clima en Mendoza

Clima por la mañana

Hoy en Mendoza, se anticipa un clima clima con condiciones parcialmente nubosas desde el inicio del día. Las temperaturas matutinas descenderán hasta los 6.6°C, lo que podría hacer necesario llevar una chaqueta ligera si sales temprano. El viento será suave, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h, lo que aporta cierta frescura a la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Hacia la tarde, el panorama permanecerá similar, con cielos parcialmente nubosos y el mercurio subiendo hasta los 17.5°C. La tarde será ideal para aquellas actividades al aire libre que no requieran una exposición prolongada al calor. En la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, creando un ambiente fresco. La humedad relativa alcanzará un máximo del 62% durante el transcurso de la noche, aportando una sensación agradable mientras los cielos se despejan parcialmente.