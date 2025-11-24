Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 24 de noviembre de 2025

Clima en Salta

Hoy en Salta, el clima comenzará con condiciones de tiempo despejadas y una temperatura mínima que rondará los 30.24°C. Durante la mañana, el cielo se presentará despejado y es posible experimentar vientos a una velocidad moderada de hasta 20 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

A medida que avance la tarde, se mantendrán las condiciones parcialmente nubosas, con una temperatura máxima que podría alcanzar los 21.2°C. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente, alcanzando picos de hasta 5 km/h en algunas áreas. Para la noche, el cielo continuará con algunas nubes dispersas, pero se mantendrá principalmente despejado conforme las temperaturas disminuyan.