Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este lunes 24 de noviembre de 2025

Clima Actual

Hoy en San Juan, el día comenzará con condiciones climáticas de cielo parcialmente nuboso y una temperatura que alcanzará su mínimo en 9.2°C. Aunque no hay significativas precipitaciones previstas, la humedad relativa será moderada, alcanzando un nivel del 33%. Los vientos matinales provendrán del sureste a una velocidad máxima de 11 km/h, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde, se espera que el clima continúe con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas ascenderán hasta un máximo de 20.4°C. El viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h, provenientes del noreste. La humedad se mantendrá moderada, aunque puede aumentar ligeramente hacia la noche. En cuanto a las condiciones nocturnas, el cielo seguirá parcialmente nuboso con temperaturas que descenderán gradualmente. Se recomienda estar atento a los cambios de temperatura hacia la madrugada.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Es ideal para disfrutar de actividades al aire libre durante el día, pero no olvides llevar una chaqueta ligera para la tarde. Mantente hidratado, la humedad moderada podría hacer que no sientas sed, pero es importante.

Si practica deportes o trabaja al aire libre, use protector solar y beba agua constantemente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 24 de noviembre de 2025

El sol se asomará en San Juan a las 08:29 hrs, y su puesta será a las 18:37 hrs. Aprovecha estos momentos para observar el paisaje local mientras disfrutas del inicio y final del día.