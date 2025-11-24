Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 24 de noviembre de 2025

Clima diario

La clima en Santa Cruz promete ser variado este lunes. Durante la mañana, se prevé un cielo parcialmente nuboso, lo que puede ser una buena oportunidad para actividades al aire libre antes de que el tiempo cambie. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, así que se aconseja llevar ropa abrigada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Ya por la tarde y durante la noche, el tiempo en Santa Cruz seguirá con una tendencia de nubosidad parcial. La temperatura alcanzará un pico de 7.3°C, y el viento soplará con una velocidad máxima de hasta 25 km/h, lo que podría aumentar la sensación de frío. La humedad relativa será bastante alta, alcanzando el 80%, lo cual podría hacer sentir el aire más denso.

Para aquellos interesados en la observación astronómica, el sol saldrá a las 09:40 y se pondrá a las 17:34, proporcionando un amplio margen para disfrutar de actividades bajo la luz del día.

Conviene prestar atención a la previsión de viento, ya que ráfagas de hasta 49 km/h podrían afectar algunas zonas.