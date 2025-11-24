Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 24 de noviembre de 2025

Clima diario

Hoy en Santa Fe, el clima se presentará con una mezcla de nubes y claros. La temperatura mínima será de 7.9°C, aumentando hacia una máxima de 18.5°C durante el día. Los vientos, predominantes durante la mañana, alcanzarán velocidades de hasta 21 km/h, generando una sensación de frescor.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, se prevé que las condiciones climáticas se mantengan estables. El cielo seguirá parcialmente nublado, lo que proporcionará momentos de sombra y sol intermitentes. Durante la noche, las temperaturas descenderán ligeramente y la velocidad del viento disminuirá, creando un ambiente más tranquilo.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Fe

Es aconsejable vestirse en capas, mientras que el uso de cortavientos puede ser de ayuda debido a las moderadas ráfagas de viento. Aunque no se esperan precipitaciones, es aconsejable un paraguas por precaución en caso de cambios abruptos del tiempo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 24 de noviembre de 2025

El amanecer se producirá a las 07:59, y el atardecer está previsto para las 18:06. Estos datos pueden ser útiles para planificar actividades al aire libre.

Recuerde siempre prestar atención a los avisos meteorológicos locales para mantenerse informado sobre eventuales cambios en el clima.