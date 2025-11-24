Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 24 de noviembre de 2025

Clima diario

Canal 26
Por Canal 26
lunes, 24 de noviembre de 2025, 06:03

Hoy en Santa Fe, el clima se presentará con una mezcla de nubes y claros. La temperatura mínima será de 7.9°C, aumentando hacia una máxima de 18.5°C durante el día. Los vientos, predominantes durante la mañana, alcanzarán velocidades de hasta 21 km/h, generando una sensación de frescor.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, se prevé que las condiciones climáticas se mantengan estables. El cielo seguirá parcialmente nublado, lo que proporcionará momentos de sombra y sol intermitentes. Durante la noche, las temperaturas descenderán ligeramente y la velocidad del viento disminuirá, creando un ambiente más tranquilo.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Fe

También podría interesarte

Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 24 de noviembre de 2025

Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 24 de noviembre de 2025

Presidente de Perú pedirá apoyo de FFAA para fortalecer resguardo en frontera con Chile

Presidente de Perú pedirá apoyo de FFAA para fortalecer resguardo en frontera con Chile

Es aconsejable vestirse en capas, mientras que el uso de cortavientos puede ser de ayuda debido a las moderadas ráfagas de viento. Aunque no se esperan precipitaciones, es aconsejable un paraguas por precaución en caso de cambios abruptos del tiempo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 24 de noviembre de 2025

El amanecer se producirá a las 07:59, y el atardecer está previsto para las 18:06. Estos datos pueden ser útiles para planificar actividades al aire libre.

Recuerde siempre prestar atención a los avisos meteorológicos locales para mantenerse informado sobre eventuales cambios en el clima.