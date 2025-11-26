Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 26 de noviembre de 2025

Clima y tiempo

En la ciudad de Córdoba, la mañana del miércoles se presenta con un clima mayormente despejado y temperaturas agradables desde el amanecer, que se inicia a las 08:12. Se espera que el día comience con una mínima de 7.3°C. Los vientos serán moderados, con ráfagas que pueden alcanzar hasta 11 km/h, proveniente del sector N. Aproveche para realizar actividades al aire libre antes del mediodía.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Hacia la tarde, el clima en Córdoba continuará agradable, con un aumento en la temperatura llegando a un máximo de 21.9°C. El cielo estará parcialmente nublado, proporcionando algunos momentos de sombra. Los vientos seguirán constantes, con una velocidad máxima de 19 km/h. La humedad se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 54%. Para la noche, el cielo estará mayormente nublado, manteniendo un ambiente fresco en la ciudad. El ocaso se producirá a las 18:21, dando lugar a la noche.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Es un buen día para disfrutar de las actividades al aire libre, siempre considerando tener un protector solar a mano y mantenerse hidratado para evitar el golpe de calor. Si tiene pensado salir en la noche, lleve una chaqueta ligera ya que las temperaturas descenderán.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 26 de noviembre de 2025

El amanecer en Córdoba será a las 08:12, dando comienzo a un día con suficiente luz solar hasta el atardecer, que ocurrirá a las 18:21. Sin duda, un día para aprovechar al máximo lo que la naturaleza nos brinda.