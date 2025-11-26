Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este miércoles 26 de noviembre de 2025

Pronóstico diario

Este miércoles 26 de noviembre de 2025, Corrientes comenzará el día con un clima parcialmente nuboso y temperaturas que estarán alrededor de los 8.2°C en las primeras horas de la mañana. Aunque no se espera precipitaciones, la humedad alcanzará un 94%, lo que podría hacer sentir el aire más pesado. Los vientos soplarán a velocidades de hasta 19 km/h, trayendo un poco de frescura al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, el panorama no variará demasiado, con un cielo que se mantendrá parcialmente nuboso y temperaturas que subirán hasta un máximo de 18.8°C. Si bien la probabilidad de lluvias es casi nula, la humedad seguirá siendo alta, con un 94%. Los vientos permanecerán constantes, moviéndose a un promedio de 19 km/h. A medida que la noche avance, las condiciones permanecerán similares, por lo que se espera un cierre de día tranquilo en Corrientes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 26 de noviembre de 2025

La salida del sol está programada para las 07:08 de la mañana, mientras que su puesta será a las 18:08. Durante este día, la luna alcanzará su fase menguante sin eventos astronómicos significativos anunciados.