Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este miércoles 26 de noviembre de 2025

Clima en Río Negro

Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 26 de noviembre de 2025, 06:03

Pronóstico del tiempo hoy en Río Negro

En Río Negro, este miércoles 26 de noviembre de 2025, el clima comenzará con cielo despejado y una temperatura mínima de 6.8°C durante la mañana. Se espera que las condiciones sean agradables, perfectas para realizar actividades al aire libre. La humedad alcanzará el 45%, proporcionando una sensación térmica bastante confortable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde, el clima se mantendrá despejado y la temperatura alcanzará un máximo de 17.1°C. Los vientos soplarán del sector sur con una velocidad media de 22 km/h. Durante la noche, las condiciones seguirán estables, manteniéndose el cielo despejado y permitiendo vistas claras para la observación astronómica.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 26 de noviembre de 2025

Hoy el sol saldrá a las 08:09 y se pondrá a las 17:51, mientras que la luna saldrá a las 16:59 y se ocultará a las 08:33. Estas condiciones ofrecen una buena oportunidad para disfrutar de las actividades al aire libre bajo las estrellas durante la noche.