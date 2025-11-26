Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 26 de noviembre de 2025

Clima Salta hoy

Durante la mañana en Salta, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas comenzarán en los 3.4°C, mientras que la humedad se mantendrá en 47%. Aunque no se espera lluvia, la sensación térmica podría variar debido a la velocidad del viento, que estará en un promedio de 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas llegarán a rondar los 21.2°C. Durante la noche, la tendencia del clima no variará significativamente, aunque la temperatura irá descendiendo paulatinamente. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 9 km/h.