Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este miércoles 26 de noviembre de 2025

Tiempo en Santa Fe

Clima en Santa Fe este miércoles: la mañana comenzará con cielo despejado y una temperatura mínima de 7.9°C. La humedad alcanzará un 62%, y los vientos soplarán desde el noroeste a una velocidad de hasta 11 km/h. Las condiciones serán mayormente soleadas, brindando un comienzo de día agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, las temperaturas en Santa Fe subirán hasta 18.5°C bajo un cielo también despejado. El viento continuará soplando moderadamente a 21 km/h desde el sector oeste. No se espera precipitación durante la jornada, por lo que será un día ideal para actividades al aire libre. Hacia la noche, la humedad llegará al 85%, propiciando un descenso gradual de la temperatura.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 26 de noviembre de 2025

El sol saldrá a las 7:28 y se pondrá a las 18:06, ofreciendo horas de luz adecuadas para disfrutar la mayor parte del día. La luna aparecerá a las 17:23 y se ocultará a las 7:59, permitiendo buenas condiciones para observaciones nocturnas.