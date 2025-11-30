Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 30 de noviembre de 2025

Clima diario

Condiciones matutinas

Esta mañana, el clima en Buenos Aires estará parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, proporcionando un ambiente fresco. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 21 km/h, llevando una ligera humedad de 92%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 15.7°C. El cielo permanecerá parcialmente nuboso y los vientos podrían alcanzar hasta 21 km/h. Durante la noche, las condiciones continuarán siendo parecidas con temperaturas que permanecerán en el mismo rango, manteniendo una sensación templada con una humedad alrededor del 92%.