Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 30 de noviembre de 2025

Clima diario

Canal 26
Por Canal 26
domingo, 30 de noviembre de 2025, 06:00

Condiciones matutinas

Esta mañana, el clima en Buenos Aires estará parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, proporcionando un ambiente fresco. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 21 km/h, llevando una ligera humedad de 92%. Para más detalles sobre el clima diario, visita este enlace.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 15.7°C. El cielo permanecerá parcialmente nuboso y los vientos podrían alcanzar hasta 21 km/h. Durante la noche, las condiciones continuarán siendo parecidas con temperaturas que permanecerán en el mismo rango, manteniendo una sensación templada con una humedad alrededor del 92%.