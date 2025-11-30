Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este domingo 30 de noviembre de 2025

Clima y tiempo

Pronóstico del tiempo para hoy en la mañana en Catamarca

Hoy en Catamarca, la jornada comenzará con un clima predominante de cielos parcialmente nubosos. A medida que avancen las horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6.4°C y los 23.7°C. Aunque no hay riesgo significativo de lluvias, la sensación térmica permanecerá agradable. Además, los vientos soplarán a una velocidad moderada de hasta 16 km/h, añadiendo una brisa refrescante al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde, las condiciones climáticas continuarán con cielos cubiertos por nubes dispersas, pero con temperaturas agradables que se mantendrán en torno a los 23.7°C. La noche traerá un descenso gradual de las temperaturas, brindando un ambiente más fresco alrededor de los 6.4°C. El viento seguirá soplando a velocidades de hasta 16 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frío durante las horas nocturnas. A lo largo del día, no se esperan lluvias significativas y la humedad relativa se mantendrá moderada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 30 de noviembre de 2025

Las observaciones astronómicas para hoy indican que el sol hará su primera aparición a las 8:12 AM. Ya por la tarde, se espera que la puesta de sol ocurra a las 6:33 PM. Estos horarios marcan una duración diaria de luz diurna notablemente amplia, permitiendo disfrutar de las actividades al aire libre por un tiempo considerable durante la jornada.