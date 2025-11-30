Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 30 de noviembre de 2025

Clima Diario

Hoy en la Ciudad De Buenos Aires, el clima está previsto con características de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán rondando los 8.6°C, brindando un ambiente fresco para empezar el día. No se espera lluvia, lo que hace propicio el salir a disfrutar de una caminata matutina. Por la mañana, los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 8 km/h, lo cual no causará mayores inconvenientes.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Hacia la tarde y noche, las condiciones climáticas se mantendrán estables. El cielo seguirá parcialmente nuboso con temperaturas que alcanzarán un máximo de 16°C. La humedad relativa se mantendrá entre el 62% y 78%. El viento, durante estas horas, soplará a una velocidad media, brindando un ambiente relativamente calmado. No hay previsiones de precipitaciones a lo largo del día, lo cual asegura un domingo ideal para actividades al aire libre.