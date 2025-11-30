Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este domingo 30 de noviembre de 2025

Pronóstico Diario

El clima en Córdoba durante la mañana del 30 de noviembre de 2025

Durante la clima de la mañana en Córdoba, se espera un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas rondarán los 7.3°C, lo que indica un día fresco para comenzar. La humedad alcanzará un 54%, con una moderada probabilidad de lluvia que se mantiene a cero milímetros.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

El tiempo en la tarde y noche se mantendrá estable y parcialmente nuboso con temperaturas que llegarán hasta los 21.9°C. El viento marcará una presencia constante durante el día, con una velocidad máxima de 12 km/h, perfilándose dentro de un rango moderado. La visibilidad mejorará notablemente, alcanzando 10 km, mientras la presión atmosférica se mantendrá estable en 1021 mb.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Es prudente llevar una chaqueta en caso de salir temprano o al atardecer, ya que la temperatura mínima será notablemente baja. Además, es importante protegerse del sol durante el mediodía, ya que la temperatura alcanzará su pico. En caso de ventosidades fuertes, tener precaución al realizar actividades al aire libre.