Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este domingo 30 de noviembre de 2025

Clima Corrientes

Hoy, Corrientes presenta un clima clima parcialmente nuboso con temperaturas que se prevé oscilen entre los 8.2°C a primeras horas de la mañana y 18.8°C al mediodía. La humedad relativa alcanzará niveles de hasta el 94%. Además, se espera que los vientos alcancen una velocidad máxima de hasta 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche de este domingo, se espera que el cielo continúe parcialmente cubierto con temperaturas que rondarán entre los 15.7°C y 60.3°C. Los vientos seguirán con una velocidad promedio de 10 km/h, acompañados por algunas ráfagas de hasta 19 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 30 de noviembre de 2025

En cuanto a la actividad solar, el amanecer fue a las 07:42 AM, y el atardecer se anticipa alrededor de las 06:08 PM. A medida que la noche cae, el público podrá observar cómo la luna, en su fase actual, se elevará a partir de las 05:27 PM.

Es un buen día para disfrutar al aire libre, pero se recomienda estar atento a los cambios rápidos de temperatura.