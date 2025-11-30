Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 30 de noviembre de 2025

Clima en Jujuy

En la mañana de este domingo 30 de noviembre, el clima en Jujuy se presentará parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 4.2°C. A lo largo del día, la humedad alcanzará un 85%, lo que podría hacer sentir el ambiente un poco más fresco de lo que sugieren las temperaturas. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, se espera que las temperaturas suban hasta los 18.4°C, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso sin pronóstico de precipitaciones. La velocidad del viento podría incrementarse levemente, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h, pero se mantendrá dentro de un rango suave.