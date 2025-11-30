Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 30 de noviembre de 2025

Clima en Jujuy

domingo, 30 de noviembre de 2025, 06:01

En la mañana de este domingo 30 de noviembre, el clima en Jujuy se presentará parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 4.2°C. A lo largo del día, la humedad alcanzará un 85%, lo que podría hacer sentir el ambiente un poco más fresco de lo que sugieren las temperaturas. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, se espera que las temperaturas suban hasta los 18.4°C, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso sin pronóstico de precipitaciones. La velocidad del viento podría incrementarse levemente, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h, pero se mantendrá dentro de un rango suave.