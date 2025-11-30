Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este domingo 30 de noviembre de 2025

domingo, 30 de noviembre de 2025, 06:02

Condiciones meteorológicas en la mañana

En esta mañana de domingo, se anticipa un cielo parcialmente nuboso en La Rioja. La temperatura mínima será de 6°C, propiciando un ambiente fresco para empezar el día. Los vientos soplarán a un ritmo moderado, alcanzando velocidades máximas de hasta 10 km/h. No se prevén precipitaciones, por lo que las actividades al aire libre podrán desarrollarse sin inconvenientes. Para más detalles sobre el clima, te recomendamos estar atento a las actualizaciones meteorológicas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Al avanzar el día hacia la tarde y noche, las condiciones climáticas mantendrán un estado estable con temperaturas escalando hasta un máximo de 21.1°C. El cielo continuará con su tendencia nubosa, brindando intervalos de nubes y claros. Los vientos mantendrán su velocidad, pero es aconsejable abrigarse adecuadamente, especialmente si se planean actividades nocturnas al aire libre.

Observaciones astronómicas

El sol en La Rioja se levantará a las 08:18 a.m. y se pondrá a las 18:35 p.m. Este ciclo solar se complementará con un amanecer claro y un atardecer que embellecerá el horizonte de la región. Durante este domingo, la fase lunar favorecerá la observación astronómica, ofreciendo seguramente un espectáculo celestial.