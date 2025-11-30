Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 30 de noviembre de 2025

Clima de hoy

Condiciones meteorológicas matutinas en Mendoza

Hoy en Mendoza se pronostica un clima mayormente despejado durante la mañana con una temperatura mínima de aproximadamente 6.6°C. La humedad relativa alcanzará el 62%, proporcionando un ambiente fresco y seco en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde, la temperatura máxima rondará los 17.5°C, permitiendo disfrutar de un clima estable. Se esperan vientos suaves con ráfagas de hasta 13 km/h, lo que podría ofrecer un leve refresco para quienes salgan a disfrutar de actividades al aire libre. Durante la noche, el cielo permanecerá parcialmente nuboso, pero sin precipitaciones significativas en el pronóstico.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 30 de noviembre de 2025

Hoy el sol en Mendoza saldrá a las 08:34 HS y se pondrá a las 18:35 HS. Aprovechen el día para planificar actividades al aire libre antes de que lleguen las horas más frías de la noche.