Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este domingo 30 de noviembre de 2025

domingo, 30 de noviembre de 2025, 06:02

Hoy en Neuquén, el clima será algo variable. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso con temperaturas que partirán desde los 4.9°C. Las condiciones permanecerán mayormente secas, con una humedad que fluctuará alrededor del 75%, lo que podría hacer que se sienta ligeramente más fresco que la temperatura real.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para la tarde, las condiciones se mantendrán similares con cielos mayoritariamente nublados, marcando un cambio leve en la temperatura que podría alcanzar los 17°C. Sin embargo, no se preveén precipitaciones significativas a lo largo del día. Por la noche, la temperatura decaerá marginalmente, ofreciendo una agradable frescura para cerrar el día con una luna inicialmente visible pero oculta a medida que se desplaza la nubosidad.

Es recomendable llevar un abrigo ligero si planeas estar afuera durante la tarde o noche, ya que la frescura del ambiente puede sentirse más con el paso del día.