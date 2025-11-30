Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este domingo 30 de noviembre de 2025

Tiempo local

Hoy en Neuquén, el clima será algo variable. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso con temperaturas que partirán desde los 4.9°C. Las condiciones permanecerán mayormente secas, con una humedad que fluctuará alrededor del 75%, lo que podría hacer que se sienta ligeramente más fresco que la temperatura real.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para la tarde, las condiciones se mantendrán similares con cielos mayoritariamente nublados, marcando un cambio leve en la temperatura que podría alcanzar los 17°C. Sin embargo, no se preveén precipitaciones significativas a lo largo del día. Por la noche, la temperatura decaerá marginalmente, ofreciendo una agradable frescura para cerrar el día con una luna inicialmente visible pero oculta a medida que se desplaza la nubosidad.

Es recomendable llevar un abrigo ligero si planeas estar afuera durante la tarde o noche, ya que la frescura del ambiente puede sentirse más con el paso del día.