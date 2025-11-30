Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este domingo 30 de noviembre de 2025

Clima y tiempo

El Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy

En Río Negro, el clima matinal estará caracterizado por cielos parcialmente nublados con una temperatura mínima de 6.8°C. Se espera que la humedad alcance un máximo de 82%, lo que puede aumentar la sensación de frescura. Los vientos soplarán a una velocidad moderada, rondando los 22 km/h, favoreciendo un ambiente fresco durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y noche, el cielo continuará con algunas nubes parciales y la temperatura máxima llegará a los 17.1°C. A medida que avanza el día, los vientos se mantendrán con rachas alcanzando los 22 km/h. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones, convirtiéndolo en un día ideal para actividades al aire libre. La humedad descenderá ligeramente pero permanecerá perceptible, por lo que se recomienda vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 30 de noviembre de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer se producirá a las 08:33 AM, mientras que el anochecer estará marcado alrededor de las 17:51 PM. El día promete bellos contrastes de luz, ideales para fotografías durante esas horas mágicas.