Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 30 de noviembre de 2025

Clima y tiempo

Hoy en Salta, el clima presentará cielos parcialmente nubosos durante la mañana, permitiendo algunos momentos de sol. Las temperaturas matutinas comenzarán en torno a los 3.4°C, mientras la humedad alcanzará niveles del 91%. Se prevén vientos moderados con velocidad máxima de 8 km/h, lo que puede incrementar la sensación de frescor al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, el clima en Salta continuará similar, con cielos parciales en cuanto a nubosidad. La temperatura máxima se alcanzará en este periodo, estando en torno a los 21.2°C. La brisa seguirá presente, alcanzando ráfagas de hasta 9 km/h, y la humedad disminuirá ligeramente en comparación con la mañana. No se espera ninguna precipitación significativa durante todo el día, garantizando condiciones secas.

La salida del sol está programada para las 08:03 y se pondrá a las 18:40, ofreciendo una buena cantidad de horas diurnas para actividades al aire libre. Durante la noche, la fase de la luna será nueva, contribuyendo a cielos nocturnos más oscuros que pueden facilitar la observación astronómica.