Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 30 de noviembre de 2025

Clima Diario

Pronóstico del tiempo para hoy en la mañana en San Juan

Este domingo en San Juan, esperamos que el clima se presente con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas rondarán los 9.2°C, proporcionando una mañana fresca. La humedad alcanzará un máximo del 61%, manteniendo el ambiente húmedo. Los vientos soplarán desde el sur a una velocidad máxima de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde, la temperatura subirá, alcanzando un máximo de 20.4°C, mientras que el cielo continuará parcialmente nuboso. La brisa durante la tarde se mantendrá a 11 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 17 km/h. Es un buen día para salir a caminar, pero siempre con precauciones si eres sensible al viento.

“El sol se esconderá a las 18:37 horas, dejando paso a una noche igualmente agradable”