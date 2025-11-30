Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este domingo 30 de noviembre de 2025

Tiempo actual

Pronóstico del clima en San Luis hoy

En San Luis, la jornada comienza con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.5°C, mientras que la máxima alcanzará los 17.7°C. Se experimentará una brisa moderada con vientos que podrían alcanzar hasta 19 km/h. El nivel de humedad variará en el transcurso del día, alcanzando un porcentaje máximo del 66%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde, las temperaturas se mantendrán en niveles agradables, con un cielo que continuará parcialmente nuboso. Hacia la noche, no se esperan cambios significativos en el clima, con temperaturas que seguirán cercanas a los niveles máximos alcanzados en el día. La probabilidad de precipitaciones es baja, por lo que las actividades al aire libre no se verán afectadas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

Para quienes planean actividades exteriores, se sugiere llevar algún abrigo ligero debido al viento que podría soplar durante el día. Además, tómese un momento para admirar el cielo parcialmente nuboso que proporcionará un escenario ideal para disfrutar del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 30 de noviembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:25, ofreciendo un hermoso comienzo de día. La puesta de sol está programada para las 18:24, marcando el fin de una jornada mayormente apacible. Estos momentos son ideales para aquellos que deseen disfrutar del entorno natural y la tranquilidad de San Luis.