Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 30 de noviembre de 2025

Clima Actual

El clima en Santa Cruz esta mañana

Este domingo 30 de noviembre de 2025 se inicia con un clima mayormente nuboso en Santa Cruz. Las temperaturas mínimas alcanzan los 3.4°C, y se espera un aumento gradual hacia el mediodía. Los niveles de viento podrían aumentar ligeramente, con ráfagas que llegan hasta los 25 km/h, mientras que la humedad se mantiene alrededor del 80%. Es un buen día para estar en casa o realizar actividades bajo techo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

A lo largo de la tarde, las temperaturas experimentarán una leve alza, llegando a los 7.3°C como máximo. Los vientos soplarán con una velocidad media de 22 km/h, haciendo que la sensación térmica sea ligeramente fresca. No se esperan precipitaciones, aunque la cobertura nubosa permanecerá. Al anochecer, la temperatura comenzará a descender y la visibilidad será ideal para disfrutar de la luna si las nubes lo permiten.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 30 de noviembre de 2025

El sol saldrá a las 09:40 y la puesta será a las 17:34. Aproveche estos períodos para capturar algunas bonitas fotografías del cielo de Santa Cruz, que presentará tonalidades cautivadoras durante el amanecer y el atardecer.