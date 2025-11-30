Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 30 de noviembre de 2025

Clima Actual

domingo, 30 de noviembre de 2025, 06:02

El clima en Santa Cruz esta mañana

Este domingo 30 de noviembre de 2025 se inicia con un clima mayormente nuboso en Santa Cruz. Las temperaturas mínimas alcanzan los 3.4°C, y se espera un aumento gradual hacia el mediodía. Los niveles de viento podrían aumentar ligeramente, con ráfagas que llegan hasta los 25 km/h, mientras que la humedad se mantiene alrededor del 80%. Es un buen día para estar en casa o realizar actividades bajo techo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

A lo largo de la tarde, las temperaturas experimentarán una leve alza, llegando a los 7.3°C como máximo. Los vientos soplarán con una velocidad media de 22 km/h, haciendo que la sensación térmica sea ligeramente fresca. No se esperan precipitaciones, aunque la cobertura nubosa permanecerá. Al anochecer, la temperatura comenzará a descender y la visibilidad será ideal para disfrutar de la luna si las nubes lo permiten.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 30 de noviembre de 2025

El sol saldrá a las 09:40 y la puesta será a las 17:34. Aproveche estos períodos para capturar algunas bonitas fotografías del cielo de Santa Cruz, que presentará tonalidades cautivadoras durante el amanecer y el atardecer.