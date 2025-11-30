Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 30 de noviembre de 2025

Clima en Santa Fe

Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Fe

El clima en Santa Fe esta mañana se presenta con un cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C. Los vientos soplarán a una velocidad media de 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 13 km/h. La humedad, por otro lado, se mantendrá en torno al 40%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y noche, las condiciones meteorológicas seguirán siendo similares, con cielo parcialmente nublado. Se espera que las temperaturas máximas suban hasta los 18.5°C. Las condiciones de viento seguirán en promedio con una velocidad sostenida de 11 km/h. No se esperan precipitaciones y la humedad máxima alcanzará cerca del 85%.