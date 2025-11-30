Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 30 de noviembre de 2025

Clima en Santa Fe

domingo, 30 de noviembre de 2025, 06:02

Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Fe

El clima en Santa Fe esta mañana se presenta con un cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C. Los vientos soplarán a una velocidad media de 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 13 km/h. La humedad, por otro lado, se mantendrá en torno al 40%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y noche, las condiciones meteorológicas seguirán siendo similares, con cielo parcialmente nublado. Se espera que las temperaturas máximas suban hasta los 18.5°C. Las condiciones de viento seguirán en promedio con una velocidad sostenida de 11 km/h. No se esperan precipitaciones y la humedad máxima alcanzará cerca del 85%.