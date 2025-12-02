Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 2 de diciembre de 2025

Clima para hoy

Hoy en Buenos Aires, el clima estará parcialmente nuboso a lo largo del día. La temperatura mínima será de 5.6°C, mientras que la máxima alcanzará los 15.7°C. El viento soplará desde el noroeste con una velocidad máxima de 21 km/h. La humedad se situará en torno al 92%.

El día comenzará con un amanecer a las 08:05. Durante la mañana, se espera que el cielo se mantenga ligeramente nuboso con temperaturas suaves, alcanzando un máximo en el mediodía de aproximadamente 11°C.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, el clima continuará parcialmente nuboso, con temperaturas manteniéndose cercanas a los 15°C hasta el atardecer, que ocurrirá a las 17:52. Es recomendable protegerse de las posibles ráfagas de viento que alcanzarán los 22 km/h en su punto máximo.

Durante la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, y la humedad comenzará a aumentar. La luna, que hoy se encontrará en su fase menguante, aparecerá en el cielo a partir de las 17:06 y se ocultará en la madrugada siguiente a las 07:37.