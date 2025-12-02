Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 2 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Hoy, en Catamarca, el clima comenzará con un amanecer a las 07:40 y se caracterizará por cielos parcialmente nubosos, con temperaturas mínimas cercanas a los 6.4°C. A lo largo de la mañana, no se esperan lluvias, y el viento soplará con una velocidad máxima de hasta 33 km/h. La humedad llegará a un 65%, manteniendo la sensación de frescura durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde, el clima se mantendrá parcialmente nublado mientras las temperaturas alcanzan un máximo de 23.7°C. No se anticipan precipitaciones para el resto del día, y el viento seguirá soplando en intervalos, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h. A medida que la noche avance, los cielos se mantendrán parcialmente despejados y el viento se reducirá en intensidad, lo que proporcionará una noche tranquila y relativamente templada para los residentes de Catamarca, con claras vistas del cielo estrellado hacia el amanecer del siguiente día.