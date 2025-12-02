Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 2 de diciembre de 2025

Tiempo y Clima

¿Cómo estará el clima esta mañana?

Esta mañana en Ciudad De Buenos Aires, el clima será mayormente nublado con ligeras lluvias en algunas áreas. Las temperaturas mínimas comenzarán alrededor de los 8.6°C. La humedad será considerable, alcanzando un 62%. Los vientos soplarán desde el noroeste con una velocidad promedio de 5 km/h. Se recomienda llevar paraguas al salir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde y noche, las condiciones mejorarán ligeramente, aunque el cielo persistirá parcialmente nublado con intermitencias sin lluvia significativa. Las temperaturas máximas rondarán los 16°C. El viento podría incrementar en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 8 km/h. La humedad se mantendrá en el 78% durante la noche, proporcionando una sensación de frescura.

¿A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 2 de diciembre de 2025?

El sol saldrá a las 07:57 y se pondrá a las 17:50, ofreciendo un día relativamente corto. La fase lunar será visiblemente reducida, debido a la fase de cuarto menguante.