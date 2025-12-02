Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este martes 2 de diciembre de 2025

Condiciones del clima en la mañana

Este martes comenzará con cielos parcialmente nubosos y temperaturas mínimas en torno a los 7°C. No se espera precipitación durante la mañana, proporcionando un clima tranquilo. Los vientos estarán presentes con velocidades promedio de 12 km/h, lo que hará que la mañana sea moderadamente ventosa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde, el clima se mantendrá con cielos mayormente nublados y temperaturas subiendo hasta los 21.9°C. No se esperan lluvias para el resto del día. A medida que avance la noche, las condiciones continuarán siendo estables sin cambios significativos en la temperatura. La máxima humedad registrada durante el día será del 54%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 2 de diciembre de 2025

El amanecer en Córdoba será a las 08:12 y el atardecer está previsto para las 18:21, lo que marca un día con más de diez horas de luz solar.