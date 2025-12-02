Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este martes 2 de diciembre de 2025

Pronóstico diario

Clima matutino en Corrientes mañana

En Corrientes, durante las horas de la mañana, el clima presentará un panorama de cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima registrada será de 8.2°C, ofreciendo un amanecer fresco. La probabilidad de precipitación es baja, alrededor del 0%, así que no se anticipan lluvias significativas. Es un clima ideal para actividades al aire libre durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Al avanzar hacia la tarde, las temperaturas ascenderán hasta alcanzar un máximo de 18.8°C. Las condiciones del cielo continuarán siendo parcialmente nubosas, sin cambio significativo en la probabilidad de precipitaciones. Durante la noche, se mantendrá la tendencia del cielo, aunque con temperaturas más frescas. El viento soplará a una velocidad máxima de 12 km/h, lo cual confortará este clima templado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 2 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición sobre Corrientes a las 7:08 AM, y su puesta será observable a las 6:08 PM. Estos tiempos brindarán un día completo de luz solar, ideal para quienes deseen disfrutar del aire libre o planificar actividades diurnas.