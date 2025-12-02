Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este martes 2 de diciembre de 2025
Clima y Tiempo
La mañana en Formosa se presenta con un clima agradable. Las temperaturas mínimas comenzarán en 7.9°C, y conforme el día avance, se espera que el día se mantenga parcialmente nuboso con vientos alcanzando una velocidad de hasta 22 km/h. La clima autóctono de Formosa asegura una humedad del 96%, asegurando un frescor característico. Es importante destacar que hasta ahora no se esperan precipitaciones significativas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
Durante la tarde y noche, el ambiente seguirá con condiciones similares. La temperatura máxima alcanzará 20.5°C, y la sensación general será de un clima cálido pero agradable para disfrutar al aire libre si las condiciones se mantienen. Los vientos amainarán un poco hacia la noche, ofreciendo cielos parcialmente despejados para disfrutar de una velada tranquila.