Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este martes 2 de diciembre de 2025

Tiempo en Jujuy

Pronóstico del clima en la mañana

En Jujuy, la mañana comenzará con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas llegarán a 4.2°C, mientras que la máxima se elevará a 18.4°C. Se espera una ligera brisa, con vientos que alcanzarán hasta 10 km/h. La humedad será del 46%, haciendo el ambiente un poco seco. Por otro lado, no se esperan precipitaciones importantes en la región, y el riesgo de lluvia es prácticamente nulo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Hacia la tarde, la situación meteorológica permanecerá sin cambios significativos. El cielo seguirá mostrando intervalos nubosos, pero el riesgo de precipitaciones sigue siendo bajo. Los vientos podrían incrementarse ligeramente hasta alcanzar ráfagas de 13 km/h. Por la noche, las temperaturas empezarán a descender, pero no muy por debajo de los 4.2°C. Es importante destacar que no habrá lluvias en lo que resta del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 2 de diciembre de 2025

Hoy, el sol en Jujuy saldrá a las 08:01 horas y se pondrá a las 18:41 horas, ofreciendo un día soleado con más de diez horas de luz natural, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre considerando las condiciones de nubosidad parcial que persisten.