Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este martes 2 de diciembre de 2025

martes, 2 de diciembre de 2025, 06:02

Hoy, el clima en La Pampa presentará una jornada con condiciones parcialmente nubosas. Durante las primeras horas del día, se espera una temperatura mínima de 7.1°C. La presencia de nubosidad será parcial, permitiendo algunos intervalos de sol. Los vientos serán moderados, oscilando en torno a los 14 km/h, lo que aportará cierta frescura al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde y noche, las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.4°C. El cielo permanecerá parcialmente nuboso y la humedad relativa rondará en un promedio del 40%. A pesar de las nubes, se espera que la jornada transcurra sin precipitaciones significativas, proporcionando una sensación de calma para quienes deseen realizar actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 2 de diciembre de 2025

Este martes, el sol hará su aparición a las 08:25 y se despedirá al caer el atardecer, exactamente a las 18:08. La fase lunar actual es: creciente, ofreciendo una iluminación perfecta para aquellos que disfruten de las observaciones astronómicas nocturnas.