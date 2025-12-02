Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este martes 2 de diciembre de 2025

Pronóstico diario

Hoy, el clima en La Pampa presentará una jornada con condiciones parcialmente nubosas. Durante las primeras horas del día, se espera una temperatura mínima de 7.1°C. La presencia de nubosidad será parcial, permitiendo algunos intervalos de sol. Los vientos serán moderados, oscilando en torno a los 14 km/h, lo que aportará cierta frescura al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde y noche, las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.4°C. El cielo permanecerá parcialmente nuboso y la humedad relativa rondará en un promedio del 40%. A pesar de las nubes, se espera que la jornada transcurra sin precipitaciones significativas, proporcionando una sensación de calma para quienes deseen realizar actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 2 de diciembre de 2025

Este martes, el sol hará su aparición a las 08:25 y se despedirá al caer el atardecer, exactamente a las 18:08. La fase lunar actual es: creciente, ofreciendo una iluminación perfecta para aquellos que disfruten de las observaciones astronómicas nocturnas.