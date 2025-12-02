Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este martes 2 de diciembre de 2025

Clima diario

En La Rioja, el clima de hoy promete ser variado. En las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté mayormente despejado, con algunas nubes ocasionales. Las temperaturas mínimas rondarán los 6°C, ofreciendo un fresco comienzo del día, ideal para utilizar una chaqueta ligera. La humedad se mantendrá en un rango cómodo, evitando cualquier sensación de pesadez en el aire.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde y noche, el tiempo continuará siendo despejado y las temperaturas máximas alcanzarán los 21.1°C. Los vientos, aunque moderados, se presentarán con una velocidad de hasta 10 km/h, aportando una brisa agradable que refrescará el ambiente. Dado el pronóstico estable, es un día perfecto para disfrutar al aire libre o relajar en un parque local.

“Parece un día ideal para actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo sin preocuparse por la lluvia.”

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Rioja

Si piensa disfrutar de la jornada al aire libre, asegúrese de aplicar protector solar a pesar del clima parcialmente nuboso. Una botella de agua a mano asegurará que permanezca hidratado durante el día. Con las mínimas temperaturas por la mañana, es aconsejable vestirse en capas, permitiendo ajustarse fácilmente al cambio de temperaturas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 2 de diciembre de 2025

El amanecer se producirá a las 7:47 AM, mientras que el atardecer tendrá lugar a las 6:35 PM. Estos horarios proporcionan un extenso día de luz solar para aprovechar al máximo las actividades diurnas.