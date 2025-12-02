Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este martes 2 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Este martes 2 de diciembre de 2025 en Mendoza, el clima será marcado por cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarían el día en alrededor de 6.6°C, ofreciendo una sensación de frescura matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

A medida que avanzamos hacia la tarde, las temperaturas alcanzan un máximo de 17.5°C. Los vientos soplarán desde distintas direcciones con una velocidad media de hasta 11 km/h, lo cual es considerado leve, pero que puede intensificarse ligeramente en ciertos momentos del día. La humedad relativa se espera alrededor del 62%, proporcionando una atmósfera moderadamente húmeda. No se anticipan precipitaciones significativas, así que podrá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Con estas condiciones climáticas, se recomienda vestir en capas para adaptarse al cambio de temperatura del día. No olvide aplicar protector solar, incluso en días nublados; los rayos UV pueden penetrar las nubes. Asimismo, mantenerse hidratado es crucial para evitar cualquier molestia debido a la relativa humedad ambiental.