Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este martes 2 de diciembre de 2025

Clima diario

El clima de este martes 2 de diciembre de 2025 en Neuquén estará caracterizado por un amanecer con cielos despejados, esperando que las temperaturas partan desde los 4.9°C. Conforme avance la mañana, las condiciones se mantendrán estables, permitiendo disfrutar de una jornada tranquila. Los vientos alcanzarán velocidades moderadas, llegando hasta los 13 km/h, proporcionando un ambiente fresco. La humedad relativa alcanzará un 75%, asegurando que el clima se sienta algo más denso en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En la tarde, las temperaturas ascenderán gradualmente alcanzando un máximo de 17°C. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso, permitiendo que el sol se asome por momentos. Los vientos serán leves cambiando a direcciones variables, reduciendo su velocidad a 7 km/h. Al llegar la noche, las condiciones no variarán mucho, conservando el cielo con algunas nubes. Es un buen día para aprovechar actividades al aire libre, siempre considerando las temperaturas frescas de la mañana y un sol suave durante el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 2 de diciembre de 2025

Para los interesados en las observaciones astronómicas, hoy el sol saldrá a las 8:47 a.m. y se pondrá a las 6:16 p.m. La luz del día será aprovechable para disfrutar de actividades bajo el sol por al menos 9 horas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Debido a las temperaturas frescas por la mañana y temperaturas más cálidas hacia la tarde, se recomienda vestirse por capas. Aquellos que planean salir temprano deben considerar vestir una chaqueta ligera. Para el mediodía, bastará con ropa cómoda para temperaturas moderadas.