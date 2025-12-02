Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este martes 2 de diciembre de 2025

Clima hoy

Estado del clima en Río Negro esta mañana

Para esta mañana en Río Negro, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.8°C, lo cual significa un ambiente fresco para iniciar el día. Habrá una humedad relativa alrededor del 45%, lo que podría ofrecer una leve sensación de frescura en el ambiente. Los vientos se moverán a una velocidad máxima de 22 km/h, proporcionando un enfriamiento adicional durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En horas de la tarde, las condiciones seguirán con un cielo parcialmente nuboso y un incremento en las temperaturas, alcanzando los 17.1°C como máximo valor del día. La humedad podría descender, pero seguirá en niveles moderados. Vientos moderados a 22 km/h persistirán, brindando alivio ante el calor. No se espera precipitación, por lo que las actividades al aire libre se verán poco afectadas por el clima. En la noche, las condiciones climáticas continuarán siendo similares, manteniendo un ambiente templado favorable para actividades nocturnas al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 2 de diciembre de 2025

El sol aparecerá en el horizonte de Río Negro a las 08:09 y se pondrá a las 17:51, ofreciendo una jornada con aproximadamente nueve horas de luz diurna. Aproveche estas horas para realizar sus actividades al aire libre. Se sugiere disfrutar de las condiciones moderadas antes de que el sol descienda, ya que las temperaturas tienden a bajar tras el atardecer.