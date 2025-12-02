Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 2 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

El clima durante la mañana en Salta se presentará con cielo despejado y temperaturas agradables. El termómetro variará desde los 3.4°C hasta los 21.2°C, sin precipitaciones previstas para esta franja horaria.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde y hacia la noche, el clima continuará siendo parcialmente nuboso, y no se esperan precipitaciones. La temperatura seguirá estable en el rango mencionado anteriormente. Los vientos soplarán con una velocidad media de 6 km/h, con algunas ráfagas que pueden alcanzar los 9 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 2 de diciembre de 2025

Hoy, el amanecer será a las 07:28, mientras que la puesta del sol ocurrirá alrededor de las 18:40. Estos datos son fundamentales para planificar actividades al aire libre.